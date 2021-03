Serie A, sette giocatori squalificati

Sono sette i calciatori di Serie A che non prenderanno parte alla 29a giornata di campionato in quanto squalificati. Il Giudice Sportivo ha infatti annunciato quali giocatori salteranno il prossimo turno, comunicando anche la cifra dell’ammenda comminata ad Arslan per aver colpito l’addetto alla sicurezza del Milan: il centrocampista dell’Udinese dovrà pagare diecimila euro.

Gli squalificati sono invece i romanisti Villar e Ibanez, ai quali si aggiungono Pezzella (Parma), Koulibaly (Napoli), Petriccione (Crotone), Dawidowicz (Verona) e Palacio (Bologna).

Foto: Twitter Serie A