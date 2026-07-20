Serie A senza campioni del Mondo: non accadeva dal 2010. E c’è un altro record negativo

20/07/2026 | 16:50:45

La Spagna che vince il Mondiale equivale a una Serie A senza campioni del Mondo in carica. E’ quello che è accaduto ieri sera, con il trionfo degli iberici sull’Argentina, ma non è l’unica volta. L’ultima volta che era accaduto era il 2010 e sempre con la Spagna a trionfare, a dimostrazione che in Serie A non giocano tantissimi calciatori spagnoli, che preferiscono la propria Liga o la Premier (lo stesso Real Madrid va detto, senza l’ufficialità di Cuccurella, non aveva alcun campione del Mondo in rosa).

Un altro record negativo che si porta dietro l’Italia è che tra le due Nazionali in finale, nessun calciatore della massima serie è sceso in campo. E’ rimasto in panchina Lautaro Martinez dell’Inter, così come Nico Paz del Como. L’ultima volta accadde nel 1978, finale tra Argentina e Olanda e anche in quel caso, era stato l’ultimo, nessun calciatore della Serie A scese in campo per l’ultimo atto.

Foto: sito Spagna