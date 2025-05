Serie A, scudetto assegnato all’ultima giornata: l’ultima volta è accaduto nel 2022

23/05/2025 | 10:10:24

Napoli-Cagliari e Como-Inter sono le partite della 38esima giornata di Serie A che ci riveleranno il verdetto finale sullo scudetto. Ai campani di Conte basterà vincere contro il Cagliari, i nerazzurri devono sperare in un passo falso del Napoli e in contemporanea battere i ragazzi di Fabregas. Comunque vada, lo scudetto sarà assegnato al fotofinish e per trovare l’ultima volta in cui è stato vinto nella giornata conclusiva di campionato, bisogna fare un balzo indietro di tre anni. Era la stagione 2021-2022, la vittoria del Milan contro il Sassuolo regalò matematicamente il tricolore ai rossoneri allora allenati da Pioli, nonostante la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. Nel 2023 è arrivato il dominio del Napoli di Spalletti, campione i primi di maggio, così come l’Inter di Inzaghi, che si è aggiudicata la seconda stella nel 2024 battendo il Milan al Meazza il 22 aprile 2024.

Foto: Instagram Napoli