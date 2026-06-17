Serie A, rotto il tabù dopo 18 partite al Mondiale: di Ostigard la prima rete del nostro campionato

17/06/2026 | 15:53:06

Nella notte italiana si è interrotto il tabù della nostra Serie A al Mondiale 2026, dopo quasi una intera prima giornata di fase a gironi. Era la notte dove effettivamente aspettavamo il primo gol della massima serie, magari con Lautaro Martinez, è arrivato invece con Leo Ostigard, difensore del Genoa, in forza alla Norvegia. Ci sono volute 18 partite, un record negativo, ancora una volta. Il difensore del Genoa ha interrotto il digiuno dei giocatori militanti nel nostro campionato, diventando il primo a gonfiare la rete. La partita si è poi chiusa sul 4-1 per i norvegesi, trascinati dalla solita, inarrestabile doppietta di Erling Haaland. Ma la Serie A ringrazia Ostigard per aver rotto questo brutto primato.

Foto: sito Genoa