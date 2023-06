Serie A, Provedel vince il premio come miglior portiere del campionato

La Lazio ha portato a termine una grande stagione alla guida di Maurizio Sarri. Il secondo posto in classifica è la qualificazione alla prossima Champions League costituiscono un risultato da celebrare. Ci sarà da celebrare anche per Ivan Provedel, portiere dei biancocelesti, che è stato nominato miglior portiere della Serie A 2022/23. Tante le prestazioni da migliore in campo per l’estremo difensore ex Empoli, che durante questa stagione ha anche ricevuto la chiamata in Nazionale dal Ct Mancini. Provedel arriva al successo individuale battendo la concorrenza di Di Gregorio del Monza e Skorupski del Bologna.

Foto: Twitter Serie A