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Serie A, prosegue la quinta giornata. Il programma di oggi

19/09/2026 | 00:03:18

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Prosegue la quinta giornata di Serie A, il programma di oggi:

Venerdì 18 settembre

  • ore 20.45: Monza-Sassuolo 2-1

Sabato 19 settembre

  • ore 15.00: Bologna-Torino
  • ore 15.00: Udinese-Cagliari
  • ore 18.00: Roma-Inter
  • ore 20.45: Venezia-Lazio

Domenica 20 settembre

  • ore 12.30: Fiorentina-Napoli
  • ore 15.00: Frosinone-Como
  • ore 15.00: Parma-Genoa
  • ore 18.00: Juventus-Atalanta
  • ore 20.45: Milan-Lecce

Foto: sito Serie A