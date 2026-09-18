Serie A, prosegue la quinta giornata. Il programma di oggi
19/09/2026 | 00:03:18
Prosegue la quinta giornata di Serie A, il programma di oggi:
Venerdì 18 settembre
- ore 20.45: Monza-Sassuolo 2-1
Sabato 19 settembre
- ore 15.00: Bologna-Torino
- ore 15.00: Udinese-Cagliari
- ore 18.00: Roma-Inter
- ore 20.45: Venezia-Lazio
Domenica 20 settembre
- ore 12.30: Fiorentina-Napoli
- ore 15.00: Frosinone-Como
- ore 15.00: Parma-Genoa
- ore 18.00: Juventus-Atalanta
- ore 20.45: Milan-Lecce
Foto: sito Serie A