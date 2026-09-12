Serie A, prosegue la quarta giornata. Il programma di oggi
13/09/2026 | 00:01:41
Prosegue la quarta giornata di Serie A:
Venerdì 11 settembre
- ore 20.45: Venezia-Fiorentina 2-4
Sabato 12 settembre
- ore 15.00: Genoa-Frosinone 1-1
- ore 18.00: Lazio-Milan 2-2
- ore 20.45: Atalanta-Cagliari 1-2
Domenica 13 settembre
- ore 15.00: Lecce-Monza
- ore 18.00: Napoli-Bologna
- ore 20.45: Sassuolo-Juventus
Lunedì 14 settembre
- ore 18.30: Torino-Roma
- ore 18.30: Como-Parma
- ore 20.45: Inter-Udinese
Foto X lega serie a