Serie A, prosegue la nona giornata. Il programma di oggi
29/10/2025 | 00:09:19
Prosegue la nona giornata di Serie A, questo il programma:
Como vs Verona — mercoledì 29 ottobre ore 18:30
Juventus vs Udinese — mercoledì 29 ottobre ore 18:30
Roma vs Parma — mercoledì 29 ottobre ore 18:30
Bologna vs Torino — mercoledì 29 ottobre ore 20:45
Genoa vs Cremonese — mercoledì 29 ottobre ore 20:45
Inter vs Fiorentina — mercoledì 29 ottobre ore 20:45
Cagliari vs Sassuolo — giovedì 30 ottobre ore 18:30
Pisa vs Lazio — giovedì 30 ottobre ore 20:45
