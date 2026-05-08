Serie A, prosegue la 36esima giornata. Il programma di oggi
09/05/2026 | 00:00:33
Prosegue la 36a giornata di Serie A. Il programma:
36ª giornata – Serie A 2025-26
Venerdì 8 maggio 2026
- Torino – Sassuolo 2-1
Sabato 9 maggio 2026
- Cagliari – Udinese (15:00)
- Lazio – Inter (18:00)
- Lecce – Juventus (20:45)
Domenica 10 maggio 2026
- Hellas Verona – Como (12:30)
- Cremonese – Pisa (15:00)
- Fiorentina – Genoa (15:00)
- Parma – Roma (18:00)
- Milan – Atalanta (20:45)
Lunedì 11 maggio 2026
- Napoli – Bologna (20:45)
Foto: sito Serie A