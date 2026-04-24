Serie A, prosegue la 34esima giornata. Il programma di oggi
25/04/2026 | 00:05:37
Prosegue la 34esima giornata di Serie A, il programma di oggi:
Venerdì 24 aprile 2026
- Napoli – Cremonese 4-0 (20:45)
️ Sabato 25 aprile 2026
- Parma – Pisa (15:00)
- Bologna – Roma (18:00)
- Hellas Verona – Lecce (20:45)
️ Domenica 26 aprile 2026
- Fiorentina – Sassuolo (12:30)
- Genoa – Como (15:00)
- Torino – Inter (18:00)
- Milan – Juventus (20:45)
️ Lunedì 27 aprile 2026
- Cagliari – Atalanta (18:30)
- Lazio – Udinese (20:45)
Foto: sito Serie A