Serie A, prosegue la 27esima giornata. Il programma

01/03/2026 | 00:09:17

Prosegue la 27esima giornata di Serie A.

Questo il programma:

27ª Giornata – Serie A 2025/26

Venerdì 27 febbraio 2026

Parma vs Cagliari – ore 20:45 – 1-1

Sabato 28 febbraio 2026

Como vs Lecce – ore 15:00 – 3-1

Verona vs Napoli – ore 18:00 – 1-2

Inter vs Genoa – ore 20:45 – 2-0

Domenica 1 marzo 2026

Cremonese vs Milan – ore 12:30

Sassuolo vs Atalanta – ore 15:00

Torino vs Lazio – ore 18:00

Roma vs Juventus – ore 20:45

Lunedì 2 marzo 2026

Pisa vs Bologna – ore 18:30

Udinese vs Fiorentina – ore 20:45

Foto: sito Serie A