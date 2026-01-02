Serie A, prosegue la 19esima giornata. Il programma di oggi
03/01/2026 | 00:00:50
Torna in campo la Serie A dopo l’anticipo del Milan a Cagliari, le altre partite in programma nella 19esima giornata.
Sabato 3 gennaio 2026
Como vs Udinese – ore 12:30
Genoa vs Pisa – ore 15:00
Sassuolo vs Parma – ore 15:00
Juventus vs Lecce – ore 18:00
Atalanta vs Roma – ore 20:45
Domenica 4 gennaio 2026
Lazio vs Napoli – ore 12:30
Fiorentina vs Cremonese – ore 15:00
Verona vs Torino – ore 18:00
Inter vs Bologna – ore 20:45
