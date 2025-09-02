SERIE A: PROMOSSI, RIMANDATI E QUALCHE DUBBIO. I VOTI ALLE 20 DI B

02/09/2025 | 23:05:05

Adesso il campo, soltanto il campo. Alle spalle un calciomercato con tante cose, alcune incomprensioni, diverse frenate, qualche incompiuta. I voti sono un rito da sempre, di sicuro spaccano il dibattito e mai ci sarà univocità. Buon proseguimento.

ATALANTA 6

Società modello, ma stavolta condizionata non poco dalla vicenda Lookman. Su Kristovic si può sperare e puntare.

BOLOGNA 6

L’usato sicuro o quasi sicuro (Bernardeschi, Immobile), ben oltre la filosofia. Rowe può dimostrare di essere all’altezza di Ndoye, ma aspettiamo.

CAGLIARI 6,5

Belotti è la scommessa last minute, può dare una mano se si scrolla di dosso la ruggine degli ultimi anni. Bene Folorunsho e Seba Esposito.

COMO 7,5

Fuoco e fiamme, una montagna di soldi spesi, tanti giovani di gran qualità (compreso quel Ramon che ha subito rubato l’occhio). Fabregas può divertirsi.

CREMONESE 7

La famiglia Arvedi ha aperto la cassaforte, ha scandagliato il mercato, ha colpito con Vardy, vuole soffrire il meno possibile.

FIORENTINA 7

Rivoluzione ben fatta. Colpisce soprattutto l’artiglieria pesante in attacco, c’era Kean ed è stato raggiunto da Piccoli e Dzeko. Interessante Lamptey.

GENOA 6

Valentin Carboni più Colombo, dipende soprattutto dalla loro esplosione fin qui soltanto accennata.

INTER 6,5

Organico forte, non si discute. Akanji ultima aggiunta per un po’ di esperienza in difesa. Manca l’attaccante “diverso” individuato in Lookman.

JUVENTUS 7

Molto bene, svolta totale nelle ultime 48 ore. Manca un regista di gran qualità, ma l’attacco è da urlo con l’aggiunta di Zhegrova e Openda.

LAZIO sv

LECCE 6

Solita programmazione saggia, cessioni top, salvezza da conquistare attimo per attimo. Camarda e Stulic da seguire.

MILAN 6

Troppe contraddizioni, troppi naufragi, troppe indecisioni. Re delle cessioni, ottimo centrocampo (Modric e Rabiot compresi), il talento di Nkunku. Ma la punta vera da 15 gol?

NAPOLI 8

Re del mercato, senza se e senza ma. Si può disquisire sul fatto che Nunez andasse preso a prescindere, dettagli quando hai nominato De Bruyne.

PARMA 5,5

Grande operazione Leoni in uscita, buon colpo Oristanio, manca qualcosa davanti e forse sulle fasce.

PISA 6

Premessa: se Lorran conferma in Europa il suo talento, il voto sale. Stengs, ma quello da 30 partite a stagione, funziona. Albiol serve.

ROMA 6

Troppo tempo perso, soprattutto per Rios e per l’esterno offensivo. Non possiamo dire che Gasperini sia un allenatore felice.

SASSUOLO 6

Idzes molto bene, avremmo preso Nicolussi Caviglia e non Matic. I tre davanti si conosco a memoria, hanno qualità, dipende da motivazioni e convinzione.

TORINO 6

Manca sempre mezzo centesimo per fare un euro, qualche ruolo è scoperto. Ma ne riparleremo dopo le celebrazioni dei 20 anni di Cairo…

UDINESE 6

Fondamentale aver tenuto Solet, eccellente interprete difensivo. Gueye porta esperienza, Zaniolo da scoprire, manca qualcosa davanti.

VERONA 6

Orban ci piace molto, può essere un valore aggiunto. Difesa rivoluzionata o quasi, resta il rimpianto del no quasi al fotofinish per Baldanzi.

I VOTI ALLE 20 DI B

AVELLINO 6,5 BARI 7 CARRARESE 6 CATANZARO 7 CESENA 7 EMPOLI 7,5 FROSINONE 6,5 JUVE STABIA 6,5 MANTOVA 6 MODENA 7 MONZA 6,5 PADOVA 5,5 PALERMO 8 PESCARA 5,5 REGGIANA 6 SAMPDORIA 5 SPEZIA 6,5 SUDTIROL 6 VENEZIA 6,5 V.ENTELLA 6

Foto: X Napoli