Serie A, prima delle partite sarà letto un messaggio per la pace

Tutte le gare della 27a giornata della Serie A inizieranno con 5 minuti di ritardo per evidenziare la grave situazione umanitaria in corso in Ucraina ed inviare un unanime messaggio di pace. Prima dell’inizio delle partite, d’intesa tra FIGC e Lega Serie A, lo speaker dello stadio leggerà inoltre il seguente testo: “Il calcio italiano unito scende in campo per la pace. La guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi. Il posticipo del calcio d’inizio delle gare in programma questo fine settimana rappresenta un segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi in corso e di forte sensibilizzazione per promuovere il dialogo in Ucraina. Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace!”.

FOTO: Twitter Serie A