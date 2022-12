Serie A, presentato il pallone invernale per la stagione 2022-2023

La Serie A ha presentato il nuovo pallone invernale per la stagione 2022-2023. L’ORBITA Winter Serie A farà il suo debutto nella sedicesima giornata di campionato, in programma il prossimo 4 gennaio. Il logo PUMA nella sua colorazione Sunset Glow e i dettagli Blue Glimmer e PUMA White, integrati nella base Yellow, garantiscono un’eccellente visibilità del pallone in ogni condizione metereologica. Il pallone utilizza una tecnologia all’avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma in ogni situazione e consenta un minore assorbimento di acqua. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato presente sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Foto: Instagram Serie A