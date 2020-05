Serie A, Premier e Liga, il pallone torna a rotolare: ecco tutte le date utili

Tutto, o quasi, il calcio europeo si appresta a ripartire. Dopo la ripresa della Bundesliga, anche Serie A, Premier League e Liga hanno annunciato il via libera dopo oltre due mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Il 19 e 20 giugno la Serie A ripartirà con i recuperi della venticinquesima giornata: Atalanta-Sassuolo (il 19), Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma andranno dunque in scena prima dei turni rimanenti. Nella settimana precedente, come ufficializzato dalla Lega, si completerà la Coppa Italia: le due semifinali di ritorno sono il 13 giugno (Juventus-Milan) e il 14 (Napoli-Inter); la finale il 17 giugno a Roma allo Stadio Olimpico. Anche in Spagna la decisione, già anticipata dai vertici del Governo, è stata confermata e resa pubblica nelle scorse ore: la Liga tornerà in campo a partire dal giovedì 11 giugno, quando alle ore 22 si giocherà il derby tra Siviglia e Real Betis. Poi un tour de force con partite ogni giorno fino al 12 luglio, prima delle ultime due giornate (il 15 e il 19 del mese) con tante gare in contemporanea. La Premier League, invece, ripartirà il 17 giugno con due recuperi (Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal). Ufficiali anche le date di FA Cup, interrotta nei quarti di finale, che si giocheranno il 27 e 28 giugno; le semifinali andranno in scena l’11 e 12 luglio, mentre la finale il prossimo 1 agosto. Queste le sfide ancora da giocare per il trofeo detenuto dal Manchester City: Leicester-Chelsea, Newcastle-Manchester City, Sheffield-Arsenal, Norwich-Manchester United. In Portogallo si ritorna a giocare il prossimo 3 giugno con due partite di campionato in programmazione: Portimonense-Gil Vicente e Famalicao-Porto. Mentre il 12 giugno sarà la volta della Super Lig turca. Scelte opposte, invece, sono state fatte in Olanda e Francia, che hanno preferito dichiarare conclusi i rispettivi campionati seppure con formule diverse. Il titolo dell’Eredivisie infatti non è stato assegnato mentre la Ligue 1 è stata vinta dal PSG che, al momento dello stop, dominava il campionato con un ampio margine sul Marsiglia secondo. Anche il Belgio ha sospeso definitivamente il massimo campionato, con il titolo che è stato assegnato al club capolista al momento dello stop, ovvero il Brugge.

Foto: Twitter ufficiale Champions League