Serie A: il posticipo Cagliari-Torino finisce 0-0

Si conclude in perfetta parità e a reti bianche il posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Torino. Alla Sardegna Arena va in scena un incontro equilibrato e combattuto con poche occasioni da ambo le parti. Entrambe le formazioni compiono un passo in avanti in classifica: i sardi di Rolando Maran salgono in tredicesima posizione quota 15, i granata di Walter Mazzarri (oggi assente per motivi di salute) raggiungono l’undicesimo posto con 18 punti.

Cagliari-Torino 0-0

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Dessena, Cigarini (85′ Bradaric), Barella; Ionita; Joao Pedro (79′ Sau), Pavoletti (63′ Cerri). A disposizione: Aresti, Rafael, Pajac, Andreolli, Pisacane, Klavan, Farias. Allenatore: Maran

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meïté, Baselli (76′ Lukić), Soriano (68′ Zaza), Ansaldi (74′ Parigini); Belotti, Iago Falque. A disposizione: Rosati, Ichazo, Moretti, Bremer, Lyanco, Berenguer, Edera, Damascan. Allenatore Mazzarri in panchina Frustalupi

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Ceppitelli, João Pedro (C)

Classifica: Juventus 37; Napoli 29; Inter 28; Lazio 23; Milan 22; Parma 20; Roma, Sassuolo 19; Atalanta, Fiorentina, Torino 18; Sampdoria 16; Genoa, Cagliari 15; Spal 13; Udinese, Empoli 12; Bologna 11; Frosinone 7; Chievo* 1.

* -3 di penalizzazione

Foto: Serie A Twitter