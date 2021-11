Serie A, Pioli eletto allenatore del mese. De Siervo: “Perfetta gestione del gruppo”

Grazie alle 5 vittorie nel mese di ottobre col suo Milan e al primo posto in classifica a pari punti col Napoli, Stefano Pioli è stato eletto Coach Of The Month. Il premio – si legge nella nota ufficiale della Lega Serie A – sarà consegnato nel pre-partita di Milan-Inter in programma domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza.

Le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A: “Alla terza stagione in rossonero Stefano Pioli sta proseguendo l’ottimo lavoro che ha riportato il Milan ai vertici della Serie A TIM. Una perfetta gestione del gruppo, un gioco convincente e la capacità di valorizzare ogni giocatore della rosa certificano i meriti di Pioli, che nel mese di ottobre ha ottenuto cinque vittorie in altrettante gare, occupando stabilmente la vetta della classifica“.

Foto: Twitter Milan