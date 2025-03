Serie A, Pellegrino (doppietta) riacciuffa il Torino: 2-2. Rigore di Gytkjaer al 95′, il Venezia pareggia a Como: 1-1

Si sono appena concluse le sfide delle 15.00 di Serie A. La sfida del Sinigaglia si decide con l’ultimo pallone della gara: 1-1 tra Como e Venezia. Dopo una prima frazione di gioco ricca di occasioni ma senza gol, i padroni di casa trovano la via del gol nella ripresa con il subentrato Ikoné. Ma quando gli uomini di Fabregas pregustavano i tre punti, Franco Carboni conquista un calcio di rigore per il Venezia. Sul dischetto si presenta Gytkjaer che è glaciale dal dischetto e spiazza Butez per l’1-1 definitivo. Parità anche al Tardini tra Parma e Torino: 2-2. A sbloccare la gara la rete di Elmas, al minuto 19, con un destro che bacia l’interno del palo e si insacca alle spalle di Suzuki. Nella ripresa i padroni di casa rispondono con la rete del subentrato Pellegrino. I granata, però, si ributtano in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. E al 72′ lo trovano con Che Adams. Ma è ancora Pellegrino – doppietta personale – a rispondere agli uomini di Vanoli e fissare il punteggio sul definitivo 2-2.

Foto: Twitter Serie A