Serie A, parte la 15esima giornata. Il programma di oggi
12/12/2025 | 00:12:53
Questo il programma della 15esima giornata di Serie A, si parte oggi con Lecce-Pisa:
- Lecce-Pisa, venerdì 12 dicembre ore 20:45
- Torino-Cremonese, sabato 13 dicembre ore 15:00
- Parma-Lazio, sabato 13 dicembre ore 18:00
- Atalanta-Cagliari, sabato 13 dicembre ore 20:45
- Milan-Sassuolo, domenica 14 dicembre ore 12:30
- Fiorentina-Verona, domenica 14 dicembre ore 15:00
- Udinese-Napoli, domenica 14 dicembre ore 15:00
- Genoa-Inter, domenica 14 dicembre ore 18:00
- Bologna-Juventus, domenica 14 dicembre ore 20:45
- Roma-Como, lunedì 15 dicembre ore 20:45
Foto: sito Lega Serie A