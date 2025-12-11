TOP NEWS
Serie A, parte la 15esima giornata. Il programma di oggi

12/12/2025 | 00:12:53

Questo il programma della 15esima giornata di Serie A, si parte oggi con Lecce-Pisa:

  • Lecce-Pisa, venerdì 12 dicembre ore 20:45
  • Torino-Cremonese, sabato 13 dicembre ore 15:00
  • Parma-Lazio, sabato 13 dicembre ore 18:00
  • Atalanta-Cagliari, sabato 13 dicembre ore 20:45
  • Milan-Sassuolo, domenica 14 dicembre ore 12:30
  • Fiorentina-Verona, domenica 14 dicembre ore 15:00
  • Udinese-Napoli, domenica 14 dicembre ore 15:00
  • Genoa-Inter, domenica 14 dicembre ore 18:00
  • Bologna-Juventus, domenica 14 dicembre ore 20:45
  • Roma-Como, lunedì 15 dicembre ore 20:45

Foto: sito Lega Serie A