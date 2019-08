Serie A, Parma-Juventus: le formazioni ufficiali

Dopo quasi tre mesi esatti di pausa, ecco tornare finalmente la nostra Serie A. Per la gara inaugurale si sfideranno al Tardini i padroni di casa del Parma e i campioni in carica della Juventus. Diramate le scelte di Roberto D’Aversa e Maurizio Sarri riguardo i due undici che scenderanno in campo. Tra i bianconeri non ci sono De Ligt, Danilo e Dybala, mentre parte dal primo minuto Higuain. Queste le scelte dei due allenatori:

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alexx Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore in seconda: Martusciello