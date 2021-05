Serie A, oggi si recupera Lazio-Torino rinviata il 2 marzo

Oggi si chiude il programma dei recuperi delle gare a causa del Covid. alle 20.30 allo stadio Olimpico di Roma è in programma Lazio-Torino, rinviata lo scorso 2 marzo, alla 27a giornata, quando l’Asl di Torino bloccò i granata verso la trasferta romana a causa di un focolaio Covid.

Potrebbe essere una gara salvezza per i granata, che hanno bisogno di un punto per ottenere la permanenza in massima serie e soprattutto per evitare l’epilogo con lo scontro diretto con il Benevento.

Dall’altra parte, Simone Inzaghi farà di tutto per regalare una chance salvezza al fratello.

Foto: Logo Serie A