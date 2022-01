Serie A, oggi si gioca la 20a giornata. Il programma

Giornata di Epifania falcidiata dal Covid in Serie A.

Ecco il programma della 20a giornata

Bologna-Inter ore 12.30 Bologna fermato dalla ASL e messo in quarantena il gruppo squadra. Non si gioca.

Sampdoria-Cagliari, ore 12.30 si gioca

Lazio-Empoli, ore 14.30 si gioca

Spezia-Hellas Verona, si gioca

Atalanta-Torino, Torino bloccato dalla ASL e messo in quarantena e impossibilitato a partire per Bergamo. Non si gioca.

Sassuolo-Genoa, ore 16.30 si gioca

Milan-Roma, ore 18.30 si gioca

Salernitana-Venezia ore 18.30 Salernitana messa in quarantena dalla ASL di Salerno. Non si gioca

Fiorentina-Udinese ore 20,45 Udinese bloccato dall’ASL di Udine e non partito per Firenze. Non si gioca

Juventus-Napoli, ore 20.45 si gioca

