La Lega Serie A si riunirà oggi alle ore 17.00 tramite videoconferenza per la discussione di alcuni argomenti. Tra questi, l’ipotesi di modifica del format per la massima serie italiana di calcio a partire dal 2024. Dalla stagione 2024-25, infatti, le squadre presenti in Serie A potrebbero scendere da 20 a 18. Altra novità consisterebbe nell’introduzione dei playoff in ottica Scudetto.

Foto: Sito Serie A