Serie A, oggi la presentazione del calendario 2020/2021

La Serie A torna in campo, questa volta a pieno regime. Alle ore 12 di oggi la Lega di Serie A, attraverso i propri social e via web, presenterà il calendario della stagione 2020/2021. L’avvio è fissato per il 19 settembre e si chiuderà domenica 23 maggio 2021. Saranno tre le pause per le nazionali: l’11 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo. Saranno invece sei i turni infrasettimanali: 16 e 23 dicembre, 6 gennaio, 3 febbraio, 21 aprile, 12 maggio. Mentre la pausa invernale andrà dal 24 dicembre al 2 gennaio.

Foto: twitter Lega A