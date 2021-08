Serie A, oggi finalmente si parte! Il programma completo della prima giornata

Finalmente al via la Serie A 2021-22, quattro gare previste oggi. In campo i Campioni d’Italia dell’Inter che ospitano il Genoa a San Siro, ma non solo. Ecco il programma completo della prima giornata:

SABATO 21 AGOSTO

Hellas Verona-Sassuolo alle 18.30

Inter-Genoa alle 18.30

Empoli-Lazio alle 20.45

Torino-Atalanta alle 20.45

DOMENICA 22 AGOSTO

Bologna-Salernitana alle 18.30

Udinese-Juventus alle 18.30

Napoli-Venezia alle 20.45

Roma-Fiorentina alle 20.45

LUNEDI’ 23 AGOSTO

Cagliari-Spezia alle 18.30

Sampdoria-Milan alle 20.45

Foto: Twitter Lega Serie A