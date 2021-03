Serie A, oggi comincia la 26a giornata. Il programma

Dopo il turno infrasettimanale parte la 26a giornata di Serie A che mette in calendario sfide interessanti, come Juve-Lazio e lunedì Inter-Atalanta, partite importanti in ottica scudetto e zona Champions.

Questo il programma completo:

Sabato 6 marzo 2021

ore 15:00 Spezia-Benevento

ore 18:00 Udinese-Sassuolo

ore 20:45 Juventus-Lazio

Domenica 7 marzo 2021

ore 12:30 Roma-Genoa

ore 15:00 Crotone-Torino

ore 15:00 Fiorentina-Parma

ore 15:00 Verona-Milan

ore 18:00 Sampdoria-Cagliari

ore 20:45 Napoli-Bologna

Lunedì 8 marzo 2021

ore 20:45 Inter-Atalanta

Foto: Logo Serie A