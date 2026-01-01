Serie A, oggi comincia la 18a giornata. Il programma
02/01/2026 | 00:00:38
Comincia oggi la 18a giornata di Serie A, con l’anticipo tra Cagliari e Milan.
Questo il programma completo:
Venerdì 2 gennaio 2026
-
Cagliari vs Milan – ore 20:45
Sabato 3 gennaio 2026
-
Como vs Udinese – ore 12:30
-
Genoa vs Pisa – ore 15:00
-
Sassuolo vs Parma – ore 15:00
-
Juventus vs Lecce – ore 18:00
-
Atalanta vs Roma – ore 20:45
Domenica 4 gennaio 2026
-
Lazio vs Napoli – ore 12:30
-
Fiorentina vs Cremonese – ore 15:00
-
Verona vs Torino – ore 18:00
Inter vs Bologna – ore 20:45
Foto: logo Serie A