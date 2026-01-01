TOP NEWS
Serie A, oggi comincia la 18a giornata. Il programma

02/01/2026 | 00:00:38

Comincia oggi la 18a giornata di Serie A, con l’anticipo tra Cagliari e Milan.
Questo il programma completo:

Venerdì 2 gennaio 2026

  • Cagliari vs Milan – ore 20:45

Sabato 3 gennaio 2026

  • Como vs Udinese – ore 12:30

  • Genoa vs Pisa – ore 15:00

  • Sassuolo vs Parma – ore 15:00

  • Juventus vs Lecce – ore 18:00

  • Atalanta vs Roma – ore 20:45

Domenica 4 gennaio 2026

  • Lazio vs Napoli – ore 12:30

  • Fiorentina vs Cremonese – ore 15:00

  • Verona vs Torino – ore 18:00

Inter vs Bologna – ore 20:45
Foto: logo Serie A