Serie A, oggi comincia l’8a giornata: il programma completo

Dopo la sosta per le Nazionali la Serie A torna per l’8a giornata. In programma oggi 3 anticipi che danno il via al programma.

Queste le partite:

SABATO 21/11

Crotone-Lazio ore 15.00

Spezia-Atalanta ore 18.00

Juventus-Cagliari ore 20.45

DOMENICA 22/11

Fiorentina-Benevento ore 12.30

Inter-Torino ore 15.00

Roma-Parma ore 15.00

Sampdoria-Bologna ore 15.00

Verona-Sassuolo ore 15.00

Udinese-Genoa ore 18.00

Napoli-Milan ore 20.45

Foto: Logo Serie A