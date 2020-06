Serie A: oggi atteso il calendario, per la Coppa Italia serve il via libera del Governo

E’ sempre più vicina la ripartenza del campionato italiano. Infatti, nella giornata odierna, la Lega Serie A si riunirà per ufficializzare il nuovo calendario della stagione in corso. Stessa sorte anche per la Coppa Italia che, tuttavia, necessiterà anche dell’approvazione del Governo per essere anticipata. Si giocherà quasi certamente ogni giorno della settimana, con la maggior parte delle partite che si disputeranno di sera. Questi i tre blocchi di orari per le partite: 17.00/17.15 – 19.15/19.30 – 21.30/21.45. Il calendario sarà comunicato fino alla quartultima giornata, poiché le gare delle ultime vedranno le squadre che lottano per gli stessi obiettivi giocare in contemporanea,