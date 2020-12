Serie A: no al laboratorio unico per i tamponi

La Lega di Serie A ha scelto di non utilizzare un unico laboratorio per sviluppare i tamponi di tutte le squadre. Nell’assemblea di Lega di ieri, i club hanno convenuto che i quattro laboratori contattati (Synlab, European Network, Dantes Lab e Lifebrain) non offrono sufficienti garanzie relative ai tempi e alla copertura territoriale. Resta difficilmente superabile anche il problema legato ai costi. Rimane, dunque, in capo ai club l’organizzazione dei test molecolari.

Foto: logo Serie A