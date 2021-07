L’assemblea di Serie A ha deciso di ritirare la proposta sugli orari spezzatino. L’idea era che, per la stagione 2021/2022, le dieci partite di una giornata potessero venire spalmate in 10 fasce orarie diverse. Ciò però, come riporta l’Ansa, non è stato possibile. I club hanno preso atto dell’impossibilità ed hanno scelto di ritirare la proposta e rimanere con gli attuale 8 slot di orario.

FOTO: Sito Ufficiale Lega Serie A