Serie A, Niang salva l’Empoli al 92′! L’Udinese vince e condanna il Frosinone. Parità in Lazio-Sassuolo e Verona-Inter

Sono appena terminate le quattro partite della serata di Serie A. E sono arrivati gli ultimi verdetti di questo campionato. L’Udinese vince in casa del Frosinone: 1-0, grazie alla prima rete di Davis in Serie A. Una prima gioia pesantissima per il centravanti inglese. Una vittoria che condanna gli uomini di Di Francesco alla retrocessione con la vittoria dell’Empoli contro la Roma. Infatti, al Castellani i toscani trovano la rete della salvezza al 92′ con Niang. Parità al Bentegodi, invece, tra Hellas Verona e Inter: 2-2 dove hanno trovato la rete Noslin, Suslov e Arnautovic (doppietta). Parità anche all’Olimpico tra Lazio e Sassuolo dove Zaccagni ha risposto alla rete di Viti. .Di seguito i risultati.

Hellas Verona – Inter 2-2

Lazio – Sassuolo 1-1

Frosinone – Udinese 0-1

Empoli – Roma 2-1

Foto: sito Empoli