Serie A, nessun pareggio nella prima giornata: Sette Sorelle a punteggio pieno

Juventus–Sassuolo ha chiuso la prima giornata di Serie A, turno nel quale non si è verificato nessun pareggio. Infatti, ogni partita del primo turno ha visto uscire una squadra come vincitrice dell’incontro. Da sottolineare come le Sette Sorelle (Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli, Lazio e Fiorentina) siano uscite tutte vincenti dai rispettivi incontro. Di seguito i risultati della prima giornata di Serie A.

Sampdoria – Atalanta 0-2

Milan – Udinese 4-2

Monza – Torino 1-2

Lecce – Inter 1-2

Lazio – Bologna 2-1

Fiorentina – Cremonese 3-2

Spezia – Empoli 1-0

Salernitana – Roma 0-1

Hellas Verona – Napoli 2-5

Juventus – Sassuolo 3-0

Foto: Serie A Twitter