Il Giudice Sportivo si è espresso in merito alle quattro gare non disputate nell’ultimo turno di Serie A: dichiarate “sub iudice” Atalanta–Torino, Bologna–Inter, Fiorentina–Udinese e Salernitana–Venezia non conferendo dunque nessun 3-0 a tavolino.

FOTO: Twitter Torino