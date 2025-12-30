Serie A, nel 2025 per la prima volta nessuna tripletta. Solo un poker di Retegui

Il 2025, secondo OPTA, è il primo anno della storia della Serie A a concludersi senza una sola tripletta. In realtà c’è stato un poker, quello di Retegui contro il Verona l’8 febbraio 2025 e di conseguenza una tripletta, ma diciamo che di fatto, l’ultima tripletta rimane quella di Moise Kean in Fiorentina-Verona 3-1 del 10 novembre 2024.

Il 2025 sta per concludersi ed è tempo anche di bilanci e i numeri da analizzare.

Nello stesso anno, negli altri top campionati europei. Dati che sono conformi a quanto si sta vedendo, con il numero di bomber che in Italia che è sempre minore e con la cessione dello stesso Retegui, non si riesce ad arrivare agli stessi numeri, con il solo Lautaro Martinez a tenere alta la media.

Foto: Instagram Retegui