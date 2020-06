Serie A: Milan, poker a Lecce e aggancio momentaneo al Napoli. Fiorentina-Brescia è 1-1

Sono terminati i primi due anticipi validi per la 27esima giornata di Serie A. Largo successo per il Milan di Pioli, che sbanca il Via del Mare battendo il Lecce per 4-1: match sbloccato da Castillejo, pareggio su rigore di Mancosu, poi l’immediato nuovo sorpasso rossonero con Bonaventura, a seguire i gol di Rebic e Leao che chiudono i giochi e arrotondano il risultato. Termina 1-1, invece la sfida del Franchi tra Fiorentina e Brescia: ospiti in vantaggio con Donnarumma (a segno dal dischetto), la risposta viola è firmata da capitan Pezzella. La squadra di Iachini, nonostante l’inferiorità numerica (espulso Caceres al 70′) nei minuti finali va vicino al gol in diverse occasioni, ma senza trovare il bersaglio grosso. All’ultimo respiro, però, Dragowski salva il risultato su un tentativo ravvicinato di Dessena.

LUNEDI’ 22 GIUGNO

Ore 19,30 – Fiorentina-Brescia 1-1 (Pezzella – Donnarumma)

Ore 19,30 – Lecce-Milan 1-4 (Mancosu – Castillejo, Bonaventura, Rebic, Leao)

Ore 21,45 – Bologna-Juventus

MARTEDI’ 23 GIUGNO

Ore 19,30 – SPAL-Cagliari

Ore 19,30 – Hellas Verona-Napoli

Ore 21,45 – Genoa-Parma

Ore 21,45 – Torino-Udinese

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO

Ore 19,30 – Inter-Sassuolo

Ore 21,45 – Atalanta-Lazio

Ore 21,45 – Roma-Sampdoria

CLASSIFICA: Juventus 63; Lazio 62; Inter 57; Atalanta 51; Roma 45; Napoli, Milan 39; Verona 38; Parma 36; Bologna 34; Cagliari, Sassuolo 32; Fiorentina 31; Udinese, Torino 28; Sampdoria 26; Genoa, Lecce 25; Spal 18; Brescia 17.

