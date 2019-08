Serie A, Milan-Brescia: le formazioni ufficiali

La 2ª giornata di Serie A è al via e ad aprire le danze ci pensano Milan e Brescia. Ufficiali intanto le scelte dal 1′ minuto di Marco Giampaolo ed Eugenio Corini. Queste le due formazioni in campo, nelle quali a sorpresa non figura Piatek ma André Silva:

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; A. Silva. Allenatore: Giampaolo

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Corini