Serie A: l’Inter sbanca Cagliari, super Berardi piega la Samp. Ok Toro, Genoa e Parma

Sono terminate tutte le gare serali che mandano in archivio la seconda giornata di Serie A. L’Inter sbanca la Sardegna Arena non senza soffrire contro un Cagliari agguerrito: nerazzurri in vantaggio con Lautaro Martinez, poi Joao Pedro agguanta il pari, Lukaku dal dischetto (rigore concesso per fallo su Sensi) regala i tre punti a Conte. Vince anche il Toro, che passa 3-2 in casa dell’Atalanta; successo esterno per il Verona (1-0 ai danni del Lecce), mentre il Sassuolo piega la Samp con un sonoro 4-1: super Berardi con una tripletta. Il Genoa batte 2-1 la Fiorentina, decisive le reti di Zapata e Kouame. Importante successo esterno del Parma: 3-1 in casa dell’Udinese firmato Gervinho, Gagliolo e Inglese. A seguire il quadro completo con risultati, marcatori e classifica aggiornata:

Venerdì 30 agosto

ore 20:45 Bologna-Spal 1-0 (Soriano)

Sabato 31 agosto

ore 18:00 Milan-Brescia 1-0 (Calhanoglu)

ore 20:45 Juventus-Napoli 4-3 (Danilo, Higuain, Ronaldo, aut. Koulibaly – Manolas, Lozano, Di Lorenzo)

Domenica 1 settembre

ore 18:00 Lazio-Roma 1-1 (Luis Alberto – Kolarov)

ore 20:45 Atalanta-Torino 2-3 (Zapata 2, Bonifazi, Berenguer, Izzo)

ore 20:45 Cagliari-Inter 1-2 (Joao Pedro – Lautaro, Lukaku)

ore 20:45 Genoa-Fiorentina 2-1 (Zapata, Kouame – Pulgar)

ore 20:45 Lecce-Verona 0-1 (Pessina)

ore 20:45 Sassuolo-Sampdoria 4-1 (Berardi 3, Traoré – Quagliarella)

ore 20:45 Udinese-Parma 1-3 (Lasagna – Gervinho, Gagliolo, Inglese)

CLASSIFICA: Inter, Juve e Torino 6; Lazio, Genoa, Bologna e Verona 4; Sassuolo, Parma, Napoli, Atalanta, Brescia, Milan e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina, Spal, Cagliari, Lecce e Samp 0.

