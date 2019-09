Serie A, Lecce-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Lecce ed Hellas Verona si daranno battaglia nella cornice del rinnovato Via Del Mare per la seconda giornata di Serie A. Da una parte ci sono i salentini, reduci dalla brutta sconfitta nell’esordio a San Siro e in cerca di riscatto davanti ai propri tifosi; dall’altra gli Scaligeri, che nel primo turno di Serie A hanno strappato un pareggio per 1-1 contro il Bologna. Queste le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Shakov, Tachtsidis, Majer; Mancosu, Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Amrabat, Zaccagni; Tutino. Allenatore: Juric

Foto: Twitter Hellas Verona