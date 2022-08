Serie A, le prime 8 in classifica dello scorso anno tutte vincenti all’esordio. Non era mai accaduto

La prima giornata di campionato di Serie A, chiusasi la sera di Ferragosto, ha fornito un dato, se vogliamo, storico, per il calcio italiano. Tutte le big, le così dette favorite, hanno vinto tutte all’esordio del nuovo campionato. In particolare, le prime 8 in classifica della scorsa stagione, hanno tutte vinto all’esordio, cosa che non era mai accaduta.

Di solito, le prime giornate di campionato, possiamo spesso ritrovarci incontro a sorprese, con neopromosse che magari bloccano una fresca vincitrice di scudetto. Quest’anno invece no. Certo, anche con un po’ di fortuna, da parte delle più forti, o con gol al fotofinish, basti pensare al successo dell’Inter a Lecce nell’ultima azione o della Fiorentina con la Cremonese, vincente grazie ad un errore del portiere dei lombardi.

Cosa ha potuto influire su questo? Certamente non c’è una scienza esatta per poterlo dire, magari l’introduzione dei 5 cambi, che allargano sempre di più il gap tra le big e le “piccole” de campionato, oppure il fatto che sarà una stagione anomala, con il Mondiale in Qatar a metà novembre, che farà fermare il campionato per oltre un mese.

Magari tutte le squadre hanno fatto una preparazione con meno carichi di lavoro, per partire subito sprintando, in un mini torneo di tre mesi. Può essere che anche i top club, che di solito partivano con un carichi di lavoro più pesante, per entrare in forma verso metà ottobre, facendo una preparazione più leggera hanno annullato questo ulteriore vantaggio che le squadre meno forti potevano avere ad inizio stagione.

Foto: twitter Milan