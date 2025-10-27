TOP NEWS
Serie A, le designazioni della 9a giornata: Atalanta-Milan a Doveri

27/10/2025 | 13:14:14

Sono stati designati gli arbitri della nona giornata di Serie A 2025-2026, sarà Doveri a dirigere AtalantaMilan:
LECCE – NAPOLI    Martedì 28/10 h. 18.30
COLLU
ROSSI L. – CAVALLINA
IV:      MASSIMI
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      PATERNA
ATALANTA – MILAN    Martedì 28/10 h. 20.45
DOVERI
VECCHI – MORO
IV:      MANGANIELLO
VAR:     CHIFFI
AVAR:      DIONISI
COMO – H. VERONA     h. 18.30
MARCENARO
ROSSI C. – BIANCHINI
IV:       PERRI
VAR:      SERRA
AVAR:       GIUA
JUVENTUS – UDINESE     h. 18.30
DI BELLO
ROSSI M. – BERCIGLI
IV:     BONACINA
VAR:     PATERNA
AVAR:     GUIDA
ROMA – PARMA    h. 18.30
CREZZINI
PERETTI – ZINGARELLI
IV:      LA PENNA
VAR:     AURELIANO
AVAR:    MAGGIONI
BOLOGNA – TORINO     h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – CIPRESSA
IV:     ZUFFERLI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:      NASCA
GENOA – CREMONESE     h. 20.45
ABISSO
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV:    PERENZONI
VAR:     DIONISI
AVAR:     VOLPI
INTER – FIORENTINA     h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV:     FOURNEAU
VAR:     GHERSINI
AVAR:       CHIFFI
CAGLIARI – SASSUOLO    Giovedì 30/10 h. 18.30
PAIRETTO
COLAROSSI – SCARPA
IV:       MARINELLI
VAR:      CAMPLONE
AVAR:      GUIDA
PISA – LAZIO
MASSA
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV:     FABBRI
VAR:    MAGGIONI
AVAR:      GHERSINI
Foto: sito Serie A