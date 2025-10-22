Serie A, le designazioni della 8a giornata: Mariani per Napoli-Inter
22/10/2025 | 12:47:59
Sono stati designati gli arbitri dell’ottava giornata di Serie A 2025-2026, sarà l’arbitro Mariani a dirigere il match tra Napoli–Inter:
MILAN – PISA, Zufferli;
UDINESE – LECCE, Feliciani;
PARMA – COMO, Chiffi;
NAPOLI – INTER, Mariani;
CREMONESE – ATALANTA, Arena;
TORINO – GENOA, Bonacina;
H. VERONA – CAGLIARI, Dionisi;
SASSUOLO – ROMA, Manganiello;
FIORENTINA – BOLOGNA, La Penna;
LAZIO – JUVENTUS, Colombo.
Foto: sito Serie A