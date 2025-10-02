Serie A, le designazioni della 6a giornata. Juve-Milan a Guida

02/10/2025 | 12:25:42

L’AIA ha reso note le designazioni per la 6a giornata di Serie A. La sfida tra Juventus e Milan è stata affidata a Guida.

H. VERONA – SASSUOLO Venerdì 03/10 h. 20.45

FOURNEAU

IMPERIALE – REGATTIERI

IV: MARCHETTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARESCA

LAZIO – TORINO Sabato 04/10 h. 15.00

PICCININI

CAPALDO – LAUDATO

IV: MARINELLI

VAR: GHERSINI

AVAR: CHIFFI

PARMA – LECCE Sabato 04/10 h. 15.00

DOVERI

BERTI – BIANCHINI

IV: CALZAVARA

VAR: MARESCA

AVAR: DI PAOLO

INTER – CREMONESE Sabato 04/10 h. 18.00

FELICIANI

LO CICERO – POLITI

IV: RAPUANO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO

ATALANTA – COMO

ZUFFERLI

PRETI – LUCIANI

IV: ZANOTTI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

UDINESE – CAGLIARI h. 12.30

ARENA

BACCINI – CECCON

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRONTERA

BOLOGNA – PISA h. 15.00

ABISSO

VECCHI – DI GIOIA

IV: COLLU

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VOLPI

FIORENTINA – ROMA h. 15.00

COLOMBO

PERROTTI – MORO

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: GARIGLIO

NAPOLI – GENOA h. 18.00

LA PENNA

PASSERI – TRINCHIERI

IV: GALIPO’

VAR: PEZZUTO

AVAR: SOZZA

JUVENTUS – MILAN h. 20.45

GUIDA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: GHERSINI

Foto: logo Serie A