Serie A, le designazioni della 6a giornata. Juve-Milan a Guida
02/10/2025 | 12:25:42
L’AIA ha reso note le designazioni per la 6a giornata di Serie A. La sfida tra Juventus e Milan è stata affidata a Guida.
H. VERONA – SASSUOLO Venerdì 03/10 h. 20.45
FOURNEAU
IMPERIALE – REGATTIERI
IV: MARCHETTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
LAZIO – TORINO Sabato 04/10 h. 15.00
PICCININI
CAPALDO – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
PARMA – LECCE Sabato 04/10 h. 15.00
DOVERI
BERTI – BIANCHINI
IV: CALZAVARA
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
INTER – CREMONESE Sabato 04/10 h. 18.00
FELICIANI
LO CICERO – POLITI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – COMO
ZUFFERLI
PRETI – LUCIANI
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
UDINESE – CAGLIARI h. 12.30
ARENA
BACCINI – CECCON
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
BOLOGNA – PISA h. 15.00
ABISSO
VECCHI – DI GIOIA
IV: COLLU
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VOLPI
FIORENTINA – ROMA h. 15.00
COLOMBO
PERROTTI – MORO
IV: MASSIMI
VAR: CHIFFI
AVAR: GARIGLIO
NAPOLI – GENOA h. 18.00
LA PENNA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: GALIPO’
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
JUVENTUS – MILAN h. 20.45
GUIDA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: GHERSINI
Foto: logo Serie A