Serie A, le designazioni della 15a giornata: Bologna-Juventus a Massa

10/12/2025 | 16:50:10

Sono state rese note le designazioni arbitrali di Serie A per la 15esima giornata:
LECCE – PISA    Venerdì 12/12 h. 20.45
SACCHI J.L.
CECCONI – GIUGGIOLI
IV:      DIONISI
VAR:     MAGGIONI
AVAR:      PAIRETTO
TORINO – CREMONESE    Sabato 13/12 h. 15.00
MARINELLI
MASTRODONATO – PISTARELLI
IV:      TURRINI
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:      DI BELLO
PARMA – LAZIO    Sabato 13/12 h. 18.00
MARCHETTI
ROSSI C. – TRINCHIERI
IV:       AYROLDI
VAR:      AURELIANO
AVAR:       VOLPI
ATALANTA – CAGLIARI    Sabato 13/12 h. 20.45
DI MARCO
MONDIN – MINIUTTI
IV:      MUCERA
VAR:     MARINI
AVAR:     FABBRI
MILAN – SASSUOLO     h. 12.30
CREZZINI
MELI – ALASSIO
IV:      CHIFFI
VAR:     PRONTERA
AVAR:    MARESCA
FIORENTINA – H. VERONA    h. 15.00
COLOMBO
BACCINI – PERROTTI
IV:     PICCININI
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      LA PENNA
UDINESE – NAPOLI     h. 15.00
SOZZA
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV:     BONACINA
VAR:     GHERSINI
AVAR:     MANGANIELLO
GENOA – INTER      h. 18.00
DOVERI
ROSSI M. – BERCIGLI
IV:     FOURNEAU
VAR:     CAMPLONE
AVAR:       ABISSO
BOLOGNA – JUVENTUS     h. 20.45
MASSA
DEI GIUDICI – MORO
IV:       ZUFFERLI
VAR:      MARIANI
AVAR:      DI BELLO
ROMA – COMO    Lunedì 15/12 h. 20.45
FELICIANI
SCATRAGLI – PALERMO
IV:     MASSIMI
VAR:    MAZZOLENI
AVAR:      GIUA
Foto: sito Serie A