Serie A, le designazioni della 13a giornata: Milan-Lazio a Collu e Roma-Napoli a Massa

26/11/2025 | 17:15:45

Sono stati designati gli arbitri della 13a giornata di Serie A 2025-2026, sarà Collu a dirigere MilanLazio, Massa dirigerà RomaNapoli:
COMO – SASSUOLO      Venerdì 28/11 h. 20.45
MARCHETTI
DI GIOIA – BARONE
IV:      DI MARCO
VAR:     GHERSINI
AVAR:      ABISSO
GENOA – H. VERONA      Sabato 29/11 h. 15.00
FABBRI
LO CICERO – POLITI
IV:      BONACINA
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:      MAGGIONI
PARMA – UDINESE      Sabato 29/11 h. 15.00
PICCININI
CECCON – REGATTIERI
IV:       MUCERA
VAR:      PRONTERA
AVAR:       ABISSO
JUVENTUS – CAGLIARI    Sabato 29/11 h. 18.00
CREZZINI
BERTI – CECCONI
IV:      AYROLDI
VAR:     DI BELLO
AVAR:     DIONISI
MILAN – LAZIO     Sabato 29/11 h. 20.45
COLLU
VECCHI – YOSHIKAWA
IV:      ZUFFERLI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:    PATERNA
LECCE – TORINO     h. 12.30
MARIANI
COLAROSSI – RICCI
IV:     SACCHI J.L.
VAR:     MARINI
AVAR:      FOURNEAU
PISA – INTER     h. 15.00
GUIDA
BERCIGLI – CAVALLINA
IV:     PERENZONI
VAR:     PATERNA
AVAR:     LA PENNA
ATALANTA – FIORENTINA     h. 18.00
MARCENARO
CIPRESSA – LAUDATO
IV:     SOZZA
VAR:     CAMPLONE
AVAR:       DOVERI
ROMA – NAPOLI     h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV:       PAIRETTO
VAR:      AURELIANO
AVAR:      DI BELLO
BOLOGNA – CREMONESE    Lunedì 01/12 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI M. – BAHRI
IV:     MASSIMI
VAR:    GARIGLIO
AVAR:      LA PENNA

Foto: sito Serie A