Serie A, le designazioni della 12a giornata: derby di Milano a Sozza

19/11/2025 | 16:30:25

Sono stati designati gli arbitri della nona giornata di Serie A 2025-2026, sarà Sozza a dirigere il derby di Milano:
CAGLIARI – GENOA     Sabato 22/11 h. 15.00
LA PENNA
PALERMO – BIANCHINI
IV:      MARIANI
VAR:     ABISSO
AVAR:      PICCININI
UDINESE – BOLOGNA    Sabato 22/11 h. 15.00
SACCHI J.L.
LO CICERO – ZEZZA
IV:      CHIFFI
VAR:     CAMPLONE
AVAR:      SERRA
FIORENTINA – JUVENTUS    Sabato 22/11 h. 18.00
DOVERI
VECCHI – FONTEMURATO
IV:       MARCHETTI
VAR:      GUIDA
AVAR:       FABBRI
NAPOLI – ATALANTA     Sabato 22/11 h. 20.45
DI BELLO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV:     RAPUANO
VAR:     DI PAOLO
AVAR:     GARIGLIO
H. VERONA – PARMA    h. 12.30
PAIRETTO
MOKHTAR – MONACO
IV:      GALIPO’
VAR:     PATERNA
AVAR:    GUIDA
CREMONESE – ROMA    h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – POLITI
IV:     CREZZINI
VAR:     PEZZUTO
AVAR:      ABISSO
LAZIO – LECCE    h. 18.00
ARENA
MASTRODONATO – LUCIANI
IV:     MARINELLI
VAR:     SERRA
AVAR:     PICCININI
INTER – MILAN     h. 20.45
SOZZA
PERETTI – COLAROSSI
IV:     MARCENARO
VAR:     AURELIANO
AVAR:       DI PAOLO
TORINO – COMO     Lunedì 24/11 h. 18.30
BONACINA
MORO – GALIMBERTI
IV:       MANGANIELLO
VAR:      PRONTERA
AVAR:      PATERNA
SASSUOLO – PISA    Lunedì 24/11 h. 20.45
DI MARCO
ZINGARELLI – DI GIACINTO
IV:     FELICIANI
VAR:    GARIGLIO
AVAR:      AURELIANO
Foto: sito Serie A