TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, le designazioni della 10a giornata: Milan-Roma a Guida

31/10/2025 | 13:40:36

article-post

Rese note le designazioni arbitrali per la 10a giornata di Serie A. Milan-Roma a Guida.

UDINESE – ATALANTA    Sabato 01/11 h.15.00

FABBRI

YOSHIKAWA – RICCI

IV:      CALZAVARA

VAR:     SERRA

AVAR:       PICCININI

 

NAPOLI – COMO    Sabato 01/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV:      CREZZINI

VAR:     DI BELLO

AVAR:       ABISSO

 

CREMONESE – JUVENTUS    Sabato 01/11 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV:       PEZZUTO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:        SOZZA

 

H. VERONA – INTER    h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – VECCHI

IV:     COLLU

VAR:     AURELIANO

AVAR:     ABISSO

 

FIORENTINA – LECCE   h. 15.00

RAPUANO

PALERMO – BARONE

IV:      AYROLDI

VAR:     MASSA

AVAR:     MARESCA

 

TORINO – PISA   h. 15.00

ARENA

BERTI – COLAROSSI

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SOZZA

 

PARMA – BOLOGNA    h. 18.00

BONACINA

MASTRODONATO – POLITI

IV:       MARCENARO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PICCININI

 

MILAN – ROMA    h. 20.45

GUIDA (foto)

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:     MARCHETTI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DI BELLO

 

SASSUOLO – GENOA    Lunedì 03/11 h. 18.30

FELICIANI

ROSSI L. – DI MONTE

IV:       DI MARCO

VAR:      MARESCA

AVAR:      MASSA

 

LAZIO – CAGLIARI    Lunedì 03/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

MONDIN – MONACO

IV:     GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:      DI PAOLO
Foto: logo Serie A