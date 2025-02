Serie A, le designazioni arbitrali per la 25ª giornata: Lazio-Napoli a Massa

Venerdì 14 febbraio avrà inizio il 25° turno in Serie A. Sono state diramate, infatti, le designazioni arbitrali delle gare di questo turno di campionato. A dirigere Bologna-Torino, in programma per venerdì 14 alle ore 20:45, ci sarà Fabbri. Sabato 15 febbraio, invece, la Seri A vedrà scendere in campo Atalanta-Cagliari, alle 15:00, Lazio-Napoli, alle 18:00, e Milan-Hellas Verona, alle 20:45, la cui direzione sarà affidata rispettivamente a Marchetti, Massa e Fourneau. Ad aprire la domenica, alle 12:30, ci penserà Fiorentina-Como, diretta da Piccinini, seguita poi dal duo delle partite delle 15:00 Monza-Lecce e Udinese-Empoli assegnate a Collu e Doveri. A dirigere Parma-Roma, alle 18:00, ci penserà Chiffi, mentre Juventus-Inter, delle 20:45, sarà affidata a Mariani. Ultimo, ma non per importanza è il posticipo del lunedì che vedrà Marinelli alla guida di Genoa-Venezia.

FOTO: Twitter AIA