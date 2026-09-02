TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, le designazioni arbitrali della terza giornata: Inter-Napoli a Sozza, Juve-Milan a Mariani

02/09/2026 | 15:24:50

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

 

GENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45

GUIDA

PERROTTI – BERTI

IV: CREZZINI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

 

FIORENTINA – TORINO Sabato 5/09 h.15.00

MASSA

MELI – IMPERIALE

IV: ARENA

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

 

INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00

SOZZA

PERETTI – BACCINI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

 

ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45

COLOMBO

BAHRI – PALERMO

IV: COLLU

VAR: CAMPLONE

AVAR: SANTORO

 

FROSINONE – VENEZIA Domenica 06/09 h. 15.00

PERRI

PASSERI – REGATTIERI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

 

PARMA – MONZA Domenica 06/09 h. 15.00

LA PENNA

TEGONI – VECCHI

IV: RAPUANO

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO

 

BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 06/09 h. 18.00

DI BELLO

GARZELLI – BIFFI

IV: PAIRETTO

VAR: PATERNA

AVAR: DEL GIOVANE

 

JUVENTUS – MILAN Domenica 06/09 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: FABBRI

AVAR: CAMPLONE

 

CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00

SACCHI J.L.

COSTANZO – LUCIANI

IV: FOURNEAU

VAR: PICCININI

AVAR: MAZZOLENI

 

UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45

TREMOLADA

ROSSI L. – MONACO

IV: MARESCA

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

Foto: X UEFA